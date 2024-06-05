Паолини эмоционально прокомментировала победу над Рыбакиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини прокомментировала свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024 после победы над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4).

«Это непередаваемое чувство. Невероятно тяжелый матч. Я была слишком эмоциональна в середине встречи. Потом сказала себе, что все в порядке, напомнила самой себе, что она сильная чемпионка. В матчах такого уровня бывают разные ситуации.

Спасибо, что пришли (обращаясь к зрителям - прим. «СЭ»). Я впервые играю на этом прекрасном корте. Испытываю приятные чувства. Я счастлива, что одержала победу в своем первом матче здесь, потому что это один из лучших кортов в мире», — сказала Паолини в интервью на корте.

В полуфинале Паолини сыграет с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия). Турнир «Большого шлема» завершится 9 июня.