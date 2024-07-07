Паолини на отказе Киз вышла в 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 17:35
Итальянка Ясмин Паолини победила американку Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 5:7 (6:8), 5:5. В решающем сете 13-я ракетка мира отказалась продолжать встречу.
Матч длился 2 часа 19 минут. Во втором сете Паолини отыгралась со счета 1:5, но не смогла выиграть партию.
В концовке решающего сета Киз взяла медицинский тайм-аут. После возвращения в игру она проиграла гейм и снялась при счете 5:5.
За выход в 1/2 финала травяного «мейджора» Паолини встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Эмма Наварро (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Мэдисон Кис (США, 12) — 6:3, 6:7 (6:8), 5:5 отказ 2-го игрока