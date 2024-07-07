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Сегодня, 17:35

Паолини на отказе Киз вышла в 1/4 финала Уимблдона

Руслан Минаев
Ясмин Паолини.
Фото Global Look Press
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Итальянка Ясмин Паолини победила американку Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона — 6:3, 5:7 (6:8), 5:5. В решающем сете 13-я ракетка мира отказалась продолжать встречу.

Матч длился 2 часа 19 минут. Во втором сете Паолини отыгралась со счета 1:5, но не смогла выиграть партию.

В концовке решающего сета Киз взяла медицинский тайм-аут. После возвращения в игру она проиграла гейм и снялась при счете 5:5.

За выход в 1/2 финала травяного «мейджора» Паолини встретится с победительницей матча Коко Гауфф (США) — Эмма Наварро (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Мэдисон Кис (США, 12) — 6:3, 6:7 (6:8), 5:5 отказ 2-го игрока

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Мэдисон Кис
Ясмин Паолини
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