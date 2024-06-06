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Сегодня, 08:13

Паолини ожидает тяжелый матч с Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от матча против россиянки Мирры Андреевой в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

«С Миррой будет напряженный матч. Я играла против нее в Мадриде, и она действительно великолепный игрок. Она такая молодая, но очень хороша ментально и умеет отлично защищаться. Она может здорово подавать. Так что это будет тяжелый матч. Но мы уже в полуфинале, здесь нет шансов получить легкий матч», — сказала Паолини на пресс-конференции.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» 17-летняя россиянка одержала победу над второй ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4). Она стала самой молодой участницей полуфинала турнира «Большого шлема» с 1997 года.

Матч между Андреевой и Паолини пройдет 6 июня и начнется в 18.00 по московскому времени.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
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