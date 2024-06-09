Паолини сделала заявление после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини опубликовала пост в соцсети после поражения в финале «Ролан Гаррос».

15-я ракетка мира проиграла польке Иге Свентек со счетом 2:6, 1:6.

«Тяжелый матч, но путь до финала был отличным. О таком результате я и не мечтала. Спасибо за поддержку болельщикам, моей команде и моим спонсорам.

Время перегруппироваться и готовиться к следующему вызову — финалу парного разряда! Вперед! Спасибо!» — написала Паолини в соцсети.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 9 июня она сыграет в финале «Ролан Гаррос» в паре с соотечественницей Сарой Эррани.