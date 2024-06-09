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Сегодня, 10:59

Паолини сделала заявление после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Ясмин Паолини и Ига Свентек.
Фото Reuters
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини опубликовала пост в соцсети после поражения в финале «Ролан Гаррос».

15-я ракетка мира проиграла польке Иге Свентек со счетом 2:6, 1:6.

«Тяжелый матч, но путь до финала был отличным. О таком результате я и не мечтала. Спасибо за поддержку болельщикам, моей команде и моим спонсорам.

Время перегруппироваться и готовиться к следующему вызову — финалу парного разряда! Вперед! Спасибо!» — написала Паолини в соцсети.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. 9 июня она сыграет в финале «Ролан Гаррос» в паре с соотечественницей Сарой Эррани.

Теннис
Ролан Гаррос
Ясмин Паолини
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