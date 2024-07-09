Паолини вышла в полуфинал Уимблдона

Сегодня, 21:15
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила американку Эмму Наварро в четвертьфинале Уимблдона — 6:2, 6:1.
Игра продолжалась 58 минут.
Итальянка сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Наварро 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В полуфинале Паолини встретится с Донной Векич из Хорватии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19) — 6:2, 6:1