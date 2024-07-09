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Сегодня, 21:15

Паолини вышла в полуфинал Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ясмин Паолини.
Фото Reuters
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини победила американку Эмму Наварро в четвертьфинале Уимблдона — 6:2, 6:1.

Игра продолжалась 58 минут.

Итальянка сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Наварро 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

В полуфинале Паолини встретится с Донной Векич из Хорватии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ясмин Паолини (Италия, 7) — Эмма Наварро (США, 19) — 6:2, 6:1

Теннис
Уимблдон
Донна Векич
Ясмин Паолини
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