Пары полуфиналистов и расписание матчей «Ролан Гаррос»: кто и когда сыграет

Сегодня, 15:30
Матчи 1/2 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде пройдут 7 июня в Париже (Франция). Норвежец Каспер Рууд сыграет с немцем Александром Зверевым, а испанец Карлос Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером.
«СЭ» публикует информацию о расписании матчей Открытого чемпионата Франции-2024 в пятницу. Время начала игр — московское.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» в мужском турнире является серб Новак Джокович. В 2023 году он обыграл в финале в трех сетах Каспера Рууда (7:6 (7-1), 6:3, 7:5).
Победитель мужского турнира Открытого чемпионата Франции-2024 заработает 2,4 миллиона евро.
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