Наварро в двух сетах обыграла Бадосу и вышла в полуфинал US Open-2024

Сегодня, 20:26
Американская теннисистка Эмма Наварро в двух сетах обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу в четвертьфинальном матче US Open-2024 — 6:2, 7:5.
Бадоса 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4 заработанных. У Наварро ни одного эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейка из 4.
В полуфинале Открытого чемпионата США Наварро встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эмма Наварро (США, 13) — Паула Бадоса (Испания, 26) — 6:2, 7:5