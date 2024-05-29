Бадоса вышла во второй круг турнира «Ролан Гаррос»

Испанская теннисистка Паула Бадоса одержала победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос». В трех сетах она выиграла у британки Кэти Бултер — 4:6, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. 26-летняя испанка подала 6 раз навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 6 подач навылет, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующей соперницей Бадосы будет Юлия Путинцева из Казахстана.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания) — Кэти Бултер (Великобритания, 26) — 4:6, 7:5, 6:4