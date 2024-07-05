Бадоса: «Приятно видеть Касаткину на таком высоком уровне»

Испанка Паула Бадоса поделился мнением о матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в третьем круге Уимблдона.

«Играть против Дарьи всегда очень сложно. У нас было много матчей, мы знаем друг друга с 10 лет, еще с юниорских времен. Всегда очень приятно видеть ее на таком высоком уровне, потому что в каком-то смысле мы вместе выросли», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Матч между Касаткиной и Бадосой пройдет 5 июля. Счет в личных встречах на данный момент — 2:2.

Уимблдонский турнир проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Великобритания).