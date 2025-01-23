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Сегодня, 17:35

Бадоса — о том, что попросит у Соболенко на шопинге после Australian Open: «Что-то очень дорогое»

Алина Савинова
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Испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, какой подарок попросит у первой ракетки мира Арины Соболенко, которая пообещала сводить ее на шопинг после своей победы в полуфинале Australian Open-2025.

«Что-то очень дорогое. Она удвоила свои призовые, поэтому не думаю, что у нее есть проблемы с этим», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

В 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии Соболенко обыграла Бадосу со счетом 6:4, 6:2. За титул турнира «Большого шлема» в Мельбурне 26-летняя белоруска поборется с американкой Мэдисон Кис, которая в полуфинале одержала победу над Игой Свентек из Польши (5:7, 6:1, 7:6 (10:8)).

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Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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