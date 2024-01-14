Котов в пяти сетах обыграл Риндеркнеха на старте Australian Open

Сегодня, 09:25
Российский теннисист Павел Котов победил француза Артура Риндеркнеха в первом круге Australian Open-2024.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3. Спортсмены провели на корте 4 часа 42 минуты.
64-я ракетка мира Котов 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету 97-й ракетки мира Риндеркнеха 18 эйсов, 6 двойных и один реализованный брейк-пойнт из 10.
Для 25-летнего россиянина это первая в карьере победа на турнире «Большого шлема». Также он впервые провел и выиграл пятисетовый матч.
Во втором круге турнира Котов сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия, Q) — Николас Харри (Чили, 18).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3