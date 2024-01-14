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«Большой шлем»

Сегодня, 09:25

Котов в пяти сетах обыграл Риндеркнеха на старте Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Котов.
Фото AFP
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Российский теннисист Павел Котов победил француза Артура Риндеркнеха в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3. Спортсмены провели на корте 4 часа 42 минуты.

64-я ракетка мира Котов 9 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету 97-й ракетки мира Риндеркнеха 18 эйсов, 6 двойных и один реализованный брейк-пойнт из 10.

Для 25-летнего россиянина это первая в карьере победа на турнире «Большого шлема». Также он впервые провел и выиграл пятисетовый матч.

Во втором круге турнира Котов сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия, Q) — Николас Харри (Чили, 18).

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Павел Котов (Россия) — Артур Риндеркнех (Франция) — 7:5, 6:1, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/1/5/
Теннис
Australian Open
Павел Котов
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