Российский теннисист Павел Котов сыграет с представителем Англии Кэмероном Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Матч состоится на 13-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию встречу Котов — Норри можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний игроки встречались единожды. Это было в 2023 году во втором раунде Открытого чемпионата Барселоны. Тогда сильнее оказался британец — 6:1, 6:2.

28-летний британский теннисист — 33-ая ракетка мира. 25-летний представитель России — 56-й номер мирового рейтинга.

Действующий чемпион турнира — представитель Сербии Новак Джокович.