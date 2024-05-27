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Павел Котов — Кэмерон Норри: смотреть трансляцию матча «Ролан Гаррос»

Котов сыграет с Норри в первом круге «Ролан Гаррос» 27 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Павел Котов.
Фото AFP
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Российский теннисист Павел Котов сыграет с представителем Англии Кэмероном Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции в понедельник, 27 мая. Матч состоится на 13-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Начало — около 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В прямом эфире трансляцию встречу Котов — Норри можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний игроки встречались единожды. Это было в 2023 году во втором раунде Открытого чемпионата Барселоны. Тогда сильнее оказался британец — 6:1, 6:2.

28-летний британский теннисист — 33-ая ракетка мира. 25-летний представитель России — 56-й номер мирового рейтинга.

Действующий чемпион турнира — представитель Сербии Новак Джокович.

Главный корт Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Теннис
Ролан Гаррос
Павел Котов
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