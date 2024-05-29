Россиянин Павел Котов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой во втором круге Открытого чемпионата Франции в среду, 29 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры в перекличке второго раунда «Ролан Гаррос». В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Котов — Вавринка бесплатно можно смотреть в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

56-й номер мирового рейтинга в первом круге победил британца Кэмерон Нрри в пяти сетах — 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2.

98-я ракетка мира стартовал в Париже с уверенной победы над легендарным британцем Энди Маррей — 6:4, 6:4, 6:2.