Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:35

Павич выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде и собрал карьерный «Большой шлем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Марсело Аревало и Мате Павич.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Хорватский теннисист Мате Павич в паре с сальвадорцем Марсело Аревало стал победителем Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде.

В финале Павич и Аревало обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавасорри — 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

Павил собрал карьерный «Большой шлем» в парном разряде. Ранее хорват становился победителем Уимблдона, Australian Open и US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 11) — 7:5, 6:3

Теннис
Ролан Гаррос
0
Читайте также
Американский боец Каннонье уверен, что сможет побить Хабиба
ФИДЕ отстранила Федерацию шахмат России на два года
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
В Индонезии пропавшую женщину нашли в брюхе питона
Торнадо прошел в Башкирии и Челябинской области
Популярное видео
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Паолини: «Играть против Свентек — самая сложная задача в спорте»
Селиваненко — о победе Свентек на «Ролан Гаррос»: «Она не дала усомниться в своем лидерстве»
Ига Свентек — Ясмин Паолини: видеообзор финала «Ролан Гаррос»
Алькарас поздравил Свентек с победой на «Ролан Гаррос»
Веснина — о выступлении Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Это что-то невероятное!»
Веснина назвала закономерной победу Свентек в финале «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Селиваненко — о победе Свентек на «Ролан Гаррос»: «Она не дала усомниться в своем лидерстве»

Паолини: «Играть против Свентек — самая сложная задача в спорте»