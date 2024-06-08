Павич выиграл «Ролан Гаррос» в парном разряде и собрал карьерный «Большой шлем»

Хорватский теннисист Мате Павич в паре с сальвадорцем Марсело Аревало стал победителем Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде.

В финале Павич и Аревало обыграли итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавасорри — 7:5, 6:3. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

Павил собрал карьерный «Большой шлем» в парном разряде. Ранее хорват становился победителем Уимблдона, Australian Open и US Open.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 9) — Симоне Болелли/Андреа Вавассори (Италия, 11) — 7:5, 6:3