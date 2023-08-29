Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Фионой Кроули в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Павлюченкова — Кроули в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

32-летняя Павлюченкова занимает 98-е место в женском рейтинге WTA. 21-летняя Кроули располагается на 729-й строчке.

Сетки турнира, результаты и расписание матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи 29 августа в US Open: расписание игр и результаты вторника