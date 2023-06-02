Павлюченкова победила Потапову и прошла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в третьем круге «Ролан Гаррос» — 4:6, 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты. Павлюченкова сделала 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11. На счету Потаповой 2 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнтов из 9. Следующей соперницей Павлюченковой станет бельгийка Элисе Мертенс. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Женщины Одиночный разряд Третий круг Анастасия Павлюченкова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия, 24) — 4:6, 6:3, 6:0