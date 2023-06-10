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Сегодня, 12:05

Павлюченкова о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос»: «Хотелось бы лучше»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» прокомментировала свое выступление на «Ролан Гаррос». 31-летняя россиянка стала самой нерейтинговой четвертьфиналисткой в истории французского турнира «Большого шлема».

«Честно, я пока не совсем понимаю, что произошло, — рассказала «СЭ» Павлюченкова. — В каждом матче выложилась на 200%, и эмоций просто не осталось. Все-таки до «Ролан Гаррос» в этом году я нигде не могла выиграть больше двух матчей, а на дворе уже июнь. Плюс никто не отдает себе отчет, включая меня, какой путь мне пришлось пройти, чтобы просто вернуться в тур. Фактически все пришлось начинать с нуля. В Париже я испытывала радость после каждой победы, но всегда смотрела вперед. Хотелось пройти как можно дальше. Да, и все матчи играла в районе 11 утра. Надо было рано ложиться спать, рано вставать. И я по-прежнему нахожусь в этом режиме. Не могу расслабиться.

Но в любом случае, четвертьфинал «Ролан Гаррос», — отличный результат. Особенно в моем положении. Хотелось бы лучше, но буду делать выводы, чтобы идти дальше. Есть много моментов, которые я могу улучшить".

В 1/4 финала Павлюченкова уступила Каролин Муховой.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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