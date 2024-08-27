Павлюченкова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Тайлу Престон в первом круге US Open — 6:2, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

Павлюченкова сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Престон ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия, WC) — 6:2, 6:0