Павлюченкова вышла во второй круг US Open

Сегодня, 19:10
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Тайлу Престон в первом круге US Open — 6:2, 6:0.
Игра продолжалась 1 час 2 минуты.
Павлюченкова сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Престон ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.
Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия, WC) — 6:2, 6:0