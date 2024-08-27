Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:10

Павлюченкова вышла во второй круг US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла австралийку Тайлу Престон в первом круге US Open — 6:2, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

Павлюченкова сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Престон ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Элизабетта Коччаретто (Италия) — Катерина Байндль (Украина).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тайла Престон (Австралия, WC) — 6:2, 6:0

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Обсудить
Читайте также
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Юлия Путинцева — Линда Носкова: смотреть трансляцию матча US Open 2024
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (мужчины): матчи Медведева, Хачанова, Синнера и Алькараса
US Open 2024 — расписание и результаты 27 августа (женщины): Рахимова против Свентек, Павлюченкова вышла во второй круг
Рахимова бьется со Свентек, Хачанов против Эванса. Онлайн-трансляция US Open
Даниил Медведев — Душан Лайович: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Роман Сафиуллин — Мэттью Форбс: смотреть трансляцию матча US Open 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Рыбакина — Дестани Айява: смотреть трансляцию матча US Open 202

Даниил Медведев — Душан Лайович: смотреть трансляцию матча US Open 2024