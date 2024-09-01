Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:51

Павлюченкова проиграла Свентек в третьем круге US Open-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Павлюченкова.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла обыграть представительницу Польши Игу Свентек в третьем круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 4:6, 2:6. Продолжительность игры составила 1 час 35 минут.

27-я ракетка мира Павлюченкова 3 раза подала навылет, допустила только 1 двойную ошибку и не создала ни одного брейк-пойнта. У 1-й ракетки мира Свентек ни одного эйса, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Следующей соперницей Свентек станет россиянка Людмила Самсонова. Счет в личных встречах 3-0 в пользу польки.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:2

Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
3
Обсудить
Читайте также
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Самсонова разгромила обидчицу Мирры, Шнайдер прошла Эррани, матч Медведева. Онлайн-трансляция US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (женщины): победа Шнайдер, Павлюченкова проиграла Свентек
Боржеш в пяти сетах обыграл Меншика в третьем круге US Open
US Open 2024 — расписание и результаты 31 августа (мужчины): победа Синнера и матч Медведева в третьем круге
Томпсон победил Арнальди в третьем круге US Open-2024
Синнер сыграет с Полом в четвертом круге US Open-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя