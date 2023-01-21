Павлюченкова в паре с Рыбакиной вышла в третий круг Australian Open

Сегодня, 04:28
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной вышла во третий круг Australian Open 2023. В двух сетах они переиграли Чань Латишу и Алексу Гуарачи — 6:1, 6:0.
Матч длился 55 минут. Павлюченкова и Рыбакина подали 5 раз навылет, допустили 1 двойную ошибки и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. У их соперниц ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.
Следующими соперницами Павлюченковой и Рыбакиной будут победительницы матча Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) — Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Чань Латиша/Алекса Гуарачи (Тайвань/Чили) — 6:1, 6:0