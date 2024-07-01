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Сегодня, 14:44

Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона

Виктория Кравченко
Анастасия Павлюченкова.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла американку Тэйлор Таунсенд в первом круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 6:1. Встреча длилась 1 час 33 минуты.

Во втором круге россиянка сыграет с китаянкой Чжу Линь, которая в матче первого кргуга обыграла румынку Ирину Бегу — 6:0, 6:4.

Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех. На счету американки четыре эйса, одна двойная ошибка и один выигранный брейк-пойнт из восьми.

Уимблдон
Анастасия Павлюченкова
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