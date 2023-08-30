Павлюченкова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в первом круге US Open обыграла Фиону Кроули со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 32-летней россиянки 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге Павлюченкова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Фиона Кроули (США, Q) — 6:2, 6:4

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