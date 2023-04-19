Павлюченкова выступят на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на «Ролан Гаррос», который пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года.

Женский список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек.

По защищенному рейтингу планируют сыграть 11 теннисисток: россиянка Анастасия Павлюченкова, украинка Элина Свитолина, американка Дженнифер Брэди, австралийка Дарья Сэвилл, румынка Патриция Мария Циг, испанка Сара Соррибес-Тормо, словачка Кристина Кучова.

Последней по рейтингу попала 99-я ракетка мира Осиан Доден, первая запасная — Магдалена Фрех. В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.