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Сегодня, 09:12

Павлюченкова выступят на «Ролан Гаррос» по защищенному рейтингу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Опубликована заявка на «Ролан Гаррос», который пройдет с 28 мая по 11 июня 2023 года.

Женский список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек.

По защищенному рейтингу планируют сыграть 11 теннисисток: россиянка Анастасия Павлюченкова, украинка Элина Свитолина, американка Дженнифер Брэди, австралийка Дарья Сэвилл, румынка Патриция Мария Циг, испанка Сара Соррибес-Тормо, словачка Кристина Кучова.

Последней по рейтингу попала 99-я ракетка мира Осиан Доден, первая запасная — Магдалена Фрех. В списке нет Симоны Халеп, временно отстраненной из-за допингового дела.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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