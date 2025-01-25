Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 08:56

Павлюченкова заработала самые крупные призовые среди россиян на Australian Open-2025

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Стало известно сколько российские теннисты заработали за выступление на Australian Open — 2025.

Наибольшие призовые у Анастасия Павлюченковой за выход в четвертьфинал в женском одиночном разряде — 418 950 долларов. Мирра Андреева заработала 343 350 долларов , Вероника Кудерметова — 282 870 долларов, Дарья Касаткина — 264 600 долларов, Диана Шнайдер — 261 450 долларов, Анна Блинкова — 144 270 долларов, Людмила Самсонова — 144 270 долларов.

Среди мужчин больше остальных забрал Карен Хачанов — 182 700 долларов. Даниил Медведев получил 126 000 долларов, Андрей Рублев — 83 160 долларов.

Турнир «Большого шлема» завершится 26 января. В последний день итальянец Янник Синнер и немец Александр Зверев разыграют титул в мужском одиночном разряде.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
Диана Шнайдер
Карен Хачанов
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
Читайте также
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Заявления Трампа и ошибки в географии на форуме в Давосе. Детали
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Кучеров стал второй звездой игрового дня в НХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров повторил исторический рекорд «Тампы», установленный канадцем Сан-Луи
Кучеров снова дышит в спину Маккиннону в гонке бомбардиров НХЛ! Никита опять может оставить канадца без «Арт Росса»
Кучеров сократил отставание от Драйзайтля и Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ
Видео 23-го гола Никиты Кучерова в сезоне НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя