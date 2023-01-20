Пегула обыграла Костюк и вышла в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 08:16
Американская теннисистка Джессика Пегула в третьем круге Australian Open обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 28-летней американки 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 12.
В 1/8 финала Пегула встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Джессика Пегула (США, 3) — Марта Костюк (Украина) — 6:0, 6:2