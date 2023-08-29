Пегула победила Джорджи и вышла во второй круг US Open

Американка Джессика Пегула победила итальянку Камилу Джорджи в первом круге US Open — 6:2, 6:2. Во втором круге 3-я ракетка мира встретится с победительницей матча Патрича Мария Тиг (Румыния) — Ребекка Марино (Канада). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Первый круг Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 6:2 US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»