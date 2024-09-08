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Сегодня, 01:11

Соболенко обыграла Пегулу и стала победительницей US Open

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале US Open обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. На счету 26-летней белоруски 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 турнира «Большого шлема».

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Джессика Пегула (США, 6) — 7:5, 7:5

US Open
Арина Соболенко
Джессика Пегула

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