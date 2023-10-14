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«Большой шлем»

Сегодня, 10:02

Пэм Шрайвер считает, что Надалю будет сложно выиграть еще один турнир «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американка Пэм Шрайвер, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде и в миксте, считает, что испанцу Рафаэлю Надалю будет крайне сложно выиграть еще один ТБШ.

«Если он действительно хочет достичь главной цели — пополнить число своих «мэйджоров», то я думаю, что сейчас это будет очень трудно сделать, учитывая то, через что прошел его организм», — приводит слова Шрайвер Tennis World USA.

37-летний Надаль в этом году получил травму мышцы на Открытом чемпионате Австралии. Затем он столкнулся с рядом неудач в процессе восстановления, что привело к тому, что испанцу была сделана операция и он досрочно завершил сезон 2023 года.

Надаль планирует вернуться в строй в 2024 году и провести свой последний сезон. Ранее директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили сообщил, что 22-кратный победитель турниров «Большо шлема» сыграет на турнире в 2024.

Теннис
Рафаэль Надаль
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