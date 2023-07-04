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Сегодня, 22:43

Алькарас о Федерере на матче Рыбакиной: «Я немного завидовал»

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Первая ракетка мира Карлос Алькарас отреагировал на то, что Роджер Федерер посетил матч представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в первом круге Уимблдона.

«После матча я взял в руки телефон, чтобы проверить все сторис и посты. Увидел, что Роджер Федерер был здесь. Я немного завидовал (улыбается).

Честно, я бы хотел, чтобы он посмотрел один из моих матчей. Хотел бы немного с ним поговорить. Для меня это было бы потрясающе. Надеюсь еще не раз его увидеть», — сказал испанец на пресс-конференции.

Также своими эмоциями от присутствия Федерера на трибунах поделились Рыбакина и британец Энди Маррей.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Елена Рыбакина
Карлос Алькарас
Роджер Федерер
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