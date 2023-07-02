Свентек высказалась о допуске россиян и белорусов на Уимблдон

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек прокомментировала допуск российский и белорусских теннисистов на Уимблдон.

«Я считаю, что это хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают.

Мы должны демонстрировать хорошие ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а 20 мая сообщило, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

Сообщалось, что все очки, заработанные теннисистами на Уимблдоне в 2022 году, не будут заморожены, а спишутся согласно регламенту ассоциации.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

С сетком турнира и соперниками российских теннисистов можно ознакомитсья здесь.