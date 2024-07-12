Первый тренер Медведева считает, что теннисист еще не показал свой максимум на Уимблдоне

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева, оценила его выступление на Уимблдоне.

В четвертьфинале Медведев в пяти сетах обыграл первую ракетку мира Янника Синнера — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Даня сыграл прекрасный матч против Синнера. Он показал хорошую игру, но это еще не его максимум, не все, на что он способен. Матч с Алькарасом будет сложным психологическим испытанием. В теннисе многое построено на психологии, хотя, конечно, должно быть мастерство, физическая готовность, но психологическая устойчивость и вера в себя тоже очень многое значат, и Дане эти качества не раз помогали одерживать большие победы», — цитирует Крючкову ТАСС.

В полуфинале Уимблдона Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Игра состоится в пятницу, 12 июля.