Первый тренер сестер Андреевых надеется, что Эрика и Мирра будут греметь на весь теннисный мир

Марина Павлова, первый тренер сестер Эрики и Мирры Андреевых, ответила, стоит ли ожидать успехов спортсменок в теннисе.

«Их не надо сравнивать с другими теннисными семьями. Да, были великие сестры Уильямс, брат и сестра Сафины. Эрика и Мирра пишут свою историю, идут своим путем. Надеюсь, сестры Андреевы тоже будут греметь на весь теннисный мир. Эрика сейчас находится в тени сестры, но она тоже талантливая теннисистка с огромным потенциалом. Ей просто не хватает уверенности в себе. Ей все нужно делать отлично, и если бывают какие-то неудачи, она расстраивается. Эрике надо дать время адаптироваться во взрослом туре — и все будет хорошо. Андреевы тренируются во Франции, в той же академии, где работает Даниил Медведев. Там все налажено, есть два тренера, которые ездят с ними на турниры. Их прогресс уже заметен», — приводит слова Павловой Metaratings.ru.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева проиграла шестой ракетке мира Коко Гауфф — 7:6(5), 1:6, 1:6.