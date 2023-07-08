Сегодня, 17:28
Чешка Петра Квитова вышла в четвертый круг Уимблдона.
Двукратная победительница травяного турнира «Большого шлема» победила сербку Наталию Стеванович — 6:3, 7:5.
В четвертом круге Квитова встретится с победительницей матча Онс Жабер (Тунис, 6) — Бьянка Андрееску (Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Петра Квитова (Чехия, 9) — Наталия Стеванович (Сербия, Q) — 6:3, 7:5