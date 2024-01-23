Петрова: «Боргес оставил все силы в третьем сете матча с Медведевым»

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева над португальцем Нуну Боргесом в четвертом круге Australian Open (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1).

«Я и предполагала, что Медведев пройдет Боргеса, но португалец молодец, полностью выложился в матче против Дани, взял третий сет. Но там, похоже, оставил все свои силы, и в четвертом сете Даня спокойно закрыл матч», — приводит слова Петровой «Газета.ru».

В четвертьфинале Медведев встретится с Хубертом Хуркачем из Польши.