Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:09

Петрова назвала поражение Рублева в финале отличной подготовкой к Уимблдону

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывшая третья ракетка мира, бронзовая призерка Олимпиады — 2012 Надежда Петрова заявила, что поражение в финале турнира в Галле поможет Андрею Рублеву настроиться на успешное выступление на Уимблдоне.

«Я думаю, что у Рублева прошла сейчас отличная подготовка. К тому же есть желание доказать другим, что он все-таки лучше. Я думаю, это поможет ему хорошо выступить на Уимблдоне», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Рублев проиграл Бублику в финале турнира в Галле 3:6, 6:3, 3:6.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Уимблдон является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне и пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 3 по 16 июля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/27/20755274.shtml
Теннис
Wimbledon
Андрей Рублев
Надежда Петрова
0
Читайте также
Сорокин остался без приза. Но российские вратари все равно лучшие в мире
Сборная Украины нарушила регламент на молодежном чемпионате Европы-2023
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина поделилась мыслями об отношении к Уимблдону

Петрова предположила, что Бублик может вылететь с Уимблдона из-за суеверия