Петрова назвала поражение Рублева в финале отличной подготовкой к Уимблдону

Сегодня, 13:09
Бывшая третья ракетка мира, бронзовая призерка Олимпиады — 2012 Надежда Петрова заявила, что поражение в финале турнира в Галле поможет Андрею Рублеву настроиться на успешное выступление на Уимблдоне.
«Я думаю, что у Рублева прошла сейчас отличная подготовка. К тому же есть желание доказать другим, что он все-таки лучше. Я думаю, это поможет ему хорошо выступить на Уимблдоне», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».
Рублев проиграл Бублику в финале турнира в Галле 3:6, 6:3, 3:6.
Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.
Уимблдон является третьим турниром «Большого шлема» в сезоне и пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса с 3 по 16 июля.