Петрова назвала решающий момент финала «Ролан Гаррос» — 2024 между Алькарасом и Зверевым

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, экс третья ракетка мира Надежда Петрова в интервью «СЭ» отметила, что Александру Звереву тяжело было рассчитывать на победу над Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос».

— Насколько судейская ошибка сказалась на судьбе финала Карлоса Алькараса и Александра Зверева?

— Если честно, я бы не придала большого внимания этому эпизоду по ходу матча. Потом уже прочитала комментарий Зверева, аналитику этого эпизода. Конечно, такие моменты всегда неприятны, но мне кажется, что вряд ли это был решающий эпизод финала. Больше бросилось в глаза, что Зверев сильно устал в концовке третьего сета. Он играл высоко, с вращением, выжидая ошибки соперника. От немца было мало инициативы, остроты. Так очень тяжело победить в финале турнира «Большого шлема». Карлос, в свою очередь, показал, что он великолепно готов физически. Ускорил темп, и Саша перестал с ним справляться. Поразительно, как Карлос играл в четвертой и пятой партиях. Как будто за плечами не было трехчасового изматывающего матча.

— Раздражает ли вас, что «Ролан Гаррос» остался единственным турниром, где нет Hawk-Eye. Не стоит ли все-таки прислушаться к игрокам и добавить его или надо чтить традиции?

— Мне кажется, дело не в традициях. Зачем нести такие финансовые траты, когда все отпечатки и так видны. Не могу сказать, что в последние годы на «Ролан Гаррос» было очень много судейских ошибок. Все-таки на «мейджоре» работают арбитры самого высокого уровня. Миллиметровые ауты, конечно, сложно отследить, Hawk-Eye тут бы мог помочь, но это позиция Федерации тенниса Франции, которая владеет этим турниром.

— Сталкивались ли вы в своей карьере с такой несправедливостью?

— Очень много раз до того, как ввели Hawk-Eye. Были обидные моменты в ключевых эпизодах, после которых в моей игре все рушилось. Хватаешься за голову и думаешь, как можно было не увидеть такое очевидное попадание мяча в линию. Тяжело выходишь из этого момента, думаешь о нем, не можешь переключиться. Причем в мою пользу ошибались всего несколько раз. А против — очень много. С Hawk-Eye стало гораздо проще, я согласна, что это отличная идея.

Карлос Алькарас впервые в карьере стал победителем «Ролан Гаррос».