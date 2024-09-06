Петрова назвала Синнера главным фаворитом на победу в US Open-2024

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова назвала первую ракетку мира Яннику Синнера главным фаворитом US Open-2024.

«Для турнира замечательно, что в финале наконец будет американский теннисист — на US Open долгое время в финал не попадал свой спортсмен. Но думаю, что у Синнера больше шансов выиграть и взять титул, чем у кого-либо. Тем более он уже выигрывал «Большой шлем», а другие игроки не заходили так далеко и могут не справиться с эмоциями и с важностью этого матча», — приводит слова Петровой «Газета.ru».

В полуфинале Открытого чемпионата США Синнер встретится с британцем Джеком Дрейпером. Вторую путевку в решающий матч турнира оспорят американцы Фрэнсис Тиафо и Тэйлор Фритц.