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Петрова: «У Павлюченковой довольно тяжело складывался этот сезон, я очень рада за ее успех на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала выступление россиянки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Я очень рада за Настю Павлюченкову. У нее довольно тяжело складывался этот сезон — поражение за поражением. Но в предыдущем турнире она смогла обыграть первую «сеяную» и, видимо, почувствовала прилив сил и уверенность, а затем смогла дойти до четвертьфинала на «Ролан Гаррос». Это поможет ей поправить ситуацию с рейтингом. Я очень рада за Настю», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Павлюченкова дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где уступила чешке Каролине Муховой.

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 11 июня.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/07/20615444.shtml?updated
Теннис
Roland Garros
Анастасия Павлюченкова
Надежда Петрова
0
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