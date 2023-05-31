Петрова поделилась ожиданиями от матча Рублев — Муте

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча Андрея Рублева с французом Корентеном Муте во втором круге «Ролан Гаррос».

«Во втором круге у Рублева соперник — француз Муте, до этого обыгравший соотечественника. Всегда нелегко играть против хозяина корта, тем более, французы очень любят у себя дома играть, у них там сумасшедшая поддержка, и публика может повлиять на исход матча. Но Андрей в последние несколько лет показывает себя уверенно на «Ролан Гаррос», у него очередной очень стабильный сезон. Может завязаться какая-то борьба, но, если честно, думаю, что Андрей должен спокойно дальше проходить», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Матч Рублев — Муте пройдет 31 мая.