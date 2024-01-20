Петрова — о победе Блинковой над Рыбакиной: «Тяжело выстоять такой матч и не дрогнуть»

Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова прокомментировала победу россиянки Анны Блинковой над Еленой Рыбакиной из Казахстана во втором круге Australian Open.

«Матч получился напряженный для обеих теннисисток. Блинкова после игры сказала, что у нее тряслись не только руки, но и колени — конечно, тяжело выстоять такой матч и не дрогнуть. Поэтому это замечательная победа. Мне очень нравится ее физическая форма, она стала лучше передвигаться. К тому же, девушки взрослеют, это уже совсем другой опыт, и будет очень интересно наблюдать за ней дальше», — цитирует «Газета.Ru» Петрову.

Следующей соперницей Блинковой будет итальянка Ясмине Паолине.