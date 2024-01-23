Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 07:24

Петрова рассказала, что нужно Медведеву для победы над Хуркачем на Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

«В следующей игре Медведеву нужно установить для себя более высокую планку. Он встречается с непростым соперником, который при любой возможности пытается идти на сетку и доигрывать розыгрыш с лёта. Поэтому Дане очень важно хорошо принимать, быть внимательным на своих подачах, чтобы процент первых подач был выше. И играть поближе к задней линии, чтобы не давать Хуркачу возможность занимать позицию у сетки», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Медведев встретится с Хуркачем в среду, 24 января. Начало — в 03.00 по московскому времени. В 1/8 финала россиянин обыграл португальца Нуну Боржеша (6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1).

Источник: «Газета.Ru»
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Более 800 человек пострадали во время марафона в Гонконге
Министр обороны ФРГ призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией
Рядовой Трофимов выявил и вынудил отступить группу диверсантов ВСУ
Зеленский предложил лишать гражданства получивших паспорт РФ украинцев
Мэр Харькова сообщил о серии взрывов в городе
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Панова не смогла выйти в полуфинал парного турнира Australian Open

Гауфф обыграла Костюк и стала первой полуфиналисткой Australian Open