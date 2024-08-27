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Сегодня, 11:47

Петрова считает, что две-три российские теннисистки способны выйти во вторую неделю US Open

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер Олимпийских игр в парном разряде, бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова сообщила, что при хорошем раскладе две-три российские теннисистки могут выйти во вторую неделю US Open.

«Может быть, при хорошем раскладе две-три российские теннисистки дойдут до четвертого круга, второй недели турнира Большого шлема. Хочется всем пожелать удачи, чтобы прыгнули выше головы и сыграли как можно лучше. Будем следить и обсуждать матчи, форму теннисистов и дальше разбирать ход турнира», — цитирует Петрову ТАСС.

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема».

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Источник: ТАСС
US Open
Надежда Петрова
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