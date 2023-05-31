Петрова считает, что Медведева подвела уверенность в победе над Уайлдом

Российская теннисистка, экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады — 2012 Надежда Петрова высказалась о сенсационном поражении россиянина Даниила Медведева от 172-го номера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) бразильца Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

«Если честно, я была удивлена. Думала, что все-таки Даня подружился с этим покрытием после победы в Риме и был в приподнятом настроении. И тренировался с лучшими игроками на центральном корте, и был весел. Но, видимо, Даня недооценил своего соперника в первом круге. Его соперник прошел через квалификацию и обыграл достаточно хороших игроков во втором-третьем круге отборочного турнира. Очевидно, Даня думал, что он — игрок другого калибра и по-любому пройдет этого оппонента. Но его соперник был готов к бою, его не смутило, что они играли на большом корте. И у меня сложилось впечатление, что он вообще действовал первым номером: он играл очень близко к корту, к задней линии, не давал мячу подняться, бил по восходящему, а Дане все время приходилось бегать. Земля — это покрытие бразильцев, они там выросли, тренировались. У них есть хорошие игроки, тот же Густаво Куэртен несколько раз подряд выигрывал «Ролан Гаррос». Интересно, как Уайлд будет дальше двигаться по сетке. Или, как бывает, проиграет в следующем круге, или дальше — до следующего «сеяного». Матч был интересный, красочный. Но, конечно, жалко, что так сложилось для Дани», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Медведев уступил Уайлду в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Следующим соперником бразильца будет аргентинец Гидо Пелья.