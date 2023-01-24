Петрова считает, что Рублеву будет нелегко в матче с Джоковичем на Australian Open

Российская теннисистка Надежда Петрова рассказала, чего ждет от четвертьфинального матча между россиянином Андреем Рублевым и сербом Новаком Джоковичем на Australian Open.

«Рублев — молодец, что дошел до такой стадии, обыграл Хольгера Руне в пяти сетах, это была сумасшедшая битва. А Джокович, конечно, фаворит этого турнира, у него еще осталась «обидка» за прошлый год, когда его некрасиво выгнали из Австралии, и наверняка он захочет доказать, что было ошибкой так с ним поступать. Вообще, Джокович очень любит играть в Австралии, он очень много там побеждал и показывал свой лучший теннис. К тому же там очень много сербов, у него большая группа поддержки», — цитирует Петрова «Газете.Ru».

Встреча спортсменов состоится 25 января в 11.30 по московскому времени.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.