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Сегодня, 21:30

Петрова считает, что Синнер закончит год первой ракеткой мира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Чемпионка двух итоговых турниров WTA, экс третья ракетка мира Надежда Петрова в интервью «СЭ» отметил удачный отрезок Янника Синнера, а также похвалила Павла Котова за две победы в основной сетке «Ролан Гаррос».

— Янник Синнер по итогам «Ролан Гаррос» — 2024 ожидаемо стал первой ракеткой мира. На ваш взгляд, надолго?

— Думаю, он останется первой ракеткой мира по итогам года. За последние девять месяцев у него сумасшедшая статистика: 53 победы и всего 5 поражений. Плюс ему в отличие от основных конкурентов — Алькараса и Джоковича — не надо защищать так много очков на оставшихся «мейджорах» (полуфинал Уимблдона и четвертый круг US Open. — Прим. «СЭ»). У Карлоса — победа в Лондоне и полуфинал в Нью-Йорке, у Новака — финал и победа соответственно. Плюс серб получил травму и, похоже, не сыграет на Уимблдоне. Да, итальянцу надо будет защитить 1000 очков на Итоговом турнире, но думаю, что к тому моменту его отрыв от второй строчки будет внушительнее.

— Кого бы отметили из наших игроков на «Ролан Гаррос» — 2024 помимо Андреевой?

— Была очень рада за Пашу Котова. У него были очень сложные соперники. В первом круге одержал волевую победу над Кэмероном Норри, во втором — смог пройти нестареющего Стэна Вавринку. Да, и с Синнером Паша выглядел очень достойной. В каждой партии навязывал борьбу итальянцу. Желаю ему продолжать в том же духе, развивать свои сильные стороны. Он вполне еще может нас приятно удивить. Еще у него обворожительная мама, которая помогает ему обматывать ракетки (думаю, все видели это видео). Очень трогательно, что у Котова такие теплые отношения с родителями.

Из девушек помимо Мирры здорово выступили Элина Аванесян и Анастасия Потапова. Элина смогла защитить очки с прошлогоднего «Ролан Гаррос», Настя впервые добралась до второй недели «Шлема». Да, затем было болезненное поражение от Свентек, но осуждать Потапову за него не стоит. Тяжелейший матч предыдущего круга с Ван Синьюй отнял у нее слишком много сил.

Мирра Андреева. «Главные открытия «Ролан Гаррос» — Арнальди, Паолини и Андреева». Интервью Надежды Петровой

Теннис
Янник Синнер
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