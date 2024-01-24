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Петрова: «Медведев мог гораздо раньше закончить матч с Хуркачем»

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась впечатлениями от матча россиянина Даниила Медведева и поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Российский теннисист за четыре часа одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Если честно, я думала, что будет борьба, но не ожидала, что Даниил доведет дело до пятого сета. Он сам усложнил себе жизнь: мог гораздо раньше закончить матч — в четырех сетах — и сохранить силы на полуфинал. Тем более у Медведева уже были затяжные игры на этом Australian Open, и он жаловался, что устал. Поэтому было бы неплохо до полуфинальной стадии немного поберечь свои силы. Хуберт — непростой для Даниила игрок. Тем не менее на такой стадии турнира Даниил все-таки оказался опытнее: он грамотно рассчитал свои силы. Такой теннисист не упустит шанса победить, даже если неважно себя чувствует и не показывает свой лучший теннис», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится в немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Матч между Зверевым и Медведевым состоится 26 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/24/22182823.shtml
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Надежда Петрова
Хуберт Хуркач
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