Петрова: «Медведев мог гораздо раньше закончить матч с Хуркачем»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась впечатлениями от матча россиянина Даниила Медведева и поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале Australian Open.

Российский теннисист за четыре часа одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Если честно, я думала, что будет борьба, но не ожидала, что Даниил доведет дело до пятого сета. Он сам усложнил себе жизнь: мог гораздо раньше закончить матч — в четырех сетах — и сохранить силы на полуфинал. Тем более у Медведева уже были затяжные игры на этом Australian Open, и он жаловался, что устал. Поэтому было бы неплохо до полуфинальной стадии немного поберечь свои силы. Хуберт — непростой для Даниила игрок. Тем не менее на такой стадии турнира Даниил все-таки оказался опытнее: он грамотно рассчитал свои силы. Такой теннисист не упустит шанса победить, даже если неважно себя чувствует и не показывает свой лучший теннис», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Медведев встретится в немцем Александром Зверевым, который ранее выбил с турнира вторую ракетку мира Карлоса Алькараса. Матч между Зверевым и Медведевым состоится 26 января.