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«Большой шлем»

Сегодня, 15:26

Петрова высоко оценила шансы Медведева выйти в 1/8 финала Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известная российская теннисистка, финалистка турниров «Большого шлема» в парном разряде, бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матчей Карена Хачанова и Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

«У ребят очень сложные соперники. У Карена это Фрэнсис Тиафо — темнокожий американец, резкий, агрессивный, любит играть на публику. У Медведева это молодой теннисист Себастьян Корда, играющий за Америку. Он действует в стиле, похожем на то, как играл его отец Петр Корда — любит с подачи выйти вперед, при первой возможности идет на сетку. Мы знаем, что Даня любит играть с такими соперниками, когда есть цель, когда есть, куда пробить, обвести. Медведеву будет сложно, но у него хорошие шансы на победу. У всех ребят есть шанс пройти дальше и выиграть. Если Хачанову удастся выиграть, то у него в четвертом круге потенциально может быть соперник, выбивший Надаля. В случае успеха Карен может занять верхнюю строчку лидеров в этой сетке, стать первым „сеянным“. У Медведева дальше сложная история. Его соперником в четвертом круге будет либо Денис Шаповалов, либо Хуберт Хуркач — и тот и другой сильные соперники, я желаю Дане победы», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

В третьем раунде Медведев встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Хачанов сыграет с представителем США Фрэнсисом Тиафо.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/19/19525225.shtml
Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Карен Хачанов
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