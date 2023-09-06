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Сегодня, 16:09

Петрова заявила, что не опасается за здоровье Медведева на US Open

Алина Савинова
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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о том, что россиянин Даниил Медведев в матче против австралийца Алекса Де Минаура в 1/8 финала US Open взял медицинскую паузу, чтобы использовать ингалятор. Она отметила, что не опасается за здоровье спортсмена в игре с соотечественником Андреем Рублевым.

«У меня нет абсолютно никаких опасений. Может быть, какая-то легкая простуда. Они играли в вечернюю сессию, достаточно поздно, в Нью-Йорке становится очень влажно. То, что он воспользовался таким приемом, позволительно. Врачи оказали ему помощь, и он достаточно уверенно завершил матч», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

Матч между Медведевым и Рублевым в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США пройдет в среду, 6 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 6:2 в пользу Медведева.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/09/06/21229616.shtml
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Надежда Петрова
0
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