Петрова заявила, что не опасается за здоровье Медведева на US Open

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о том, что россиянин Даниил Медведев в матче против австралийца Алекса Де Минаура в 1/8 финала US Open взял медицинскую паузу, чтобы использовать ингалятор. Она отметила, что не опасается за здоровье спортсмена в игре с соотечественником Андреем Рублевым.

«У меня нет абсолютно никаких опасений. Может быть, какая-то легкая простуда. Они играли в вечернюю сессию, достаточно поздно, в Нью-Йорке становится очень влажно. То, что он воспользовался таким приемом, позволительно. Врачи оказали ему помощь, и он достаточно уверенно завершил матч», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

Матч между Медведевым и Рублевым в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США пройдет в среду, 6 сентября, и начнется в 20.30 по московскому времени. Счет в личных встречах 6:2 в пользу Медведева.