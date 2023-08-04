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«Большой шлем»

Сегодня, 12:07

Петрова заявила, что Рублеву пора проходить дальше четвертьфинала на US Open

Виктория Кравченко
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Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации 2007 года Надежда Петрова считает, что российскому теннисисту Андрею Рублеву пора проходить дальше четвертьфинала на US Open.

«Интересно посмотреть, как Медведев выступит на турнире Большого шлема. Рублев уже свободно доходит до четвертьфиналов, хочется увидеть его и на более поздней стадии. Роман Сафиуллин о себе заявил, интересно посмотреть, как он будет дальше продвигаться. А также увидеть на корте Карена Хачанова, вернувшегося после своей травмы», — цитирует Петрову ТАСС.

Турнир состоится с 28 августа до 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Источник: https://tass.ru/sport/18443523
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Надежда Петрова
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