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Сегодня, 17:53

Пивоварова назвала главную причину поражения Хачанова от Джоковича

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, почему Карен Хачанов уступил Новаку Джоковичу после выигранного первого сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

«Наверное, Хачанов не в лучшей своей форме находится, потому что с первых кругов у него пошли тяжелые, длинные матчи. Сначала он победил в пяти сетах француза — не самое удачное начало турнира. В третьем круге он в четырех сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, который не является суперсильным игроком на грунтовом покрытии, — причем счет был 7:6 в четвертом сете. Каждый матч Карена проходил в борьбе. Да, в четвертом круге он наказал обидчика Рублева — Лоренцо Сонего, который ранее выбил нашего Андрея, — но в итоге не лучшим образом подошел к матчу против Джоковича в четвертьфинале. В этом матче Карен сделал все, что мог. Бился, как лев. Но, к сожалению, этого было недостаточно. Возможно, если бы он подошел к игре более свежим, у него хватило бы сил изменить исход поединка с Джоковичем», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Джокович в полуфинале турнира в Париже сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Карлос Алькарас (Испания).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/08/20625338.shtml
Теннис
Roland Garros
Анастасия Пивоварова
Карен Хачанов
Новак Джокович
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